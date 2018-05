Luxemburgo convoca embaixadora de Israel por violência em Gaza

Bruxelas – O ministro de Relações Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, convocou nesta quarta-feira a embaixadora de Israel no país, Simona Frankel, por causa da violência “inaceitável” durante os protestos de segunda-feira na Faixa de Gaza, onde morreram 60 palestinos em enfrentamentos com as forças de segurança israelenses.

Luxemburgo segue assim os passos da Bélgica, que ontem convocou Frankel, que é embaixadora perante os dois países, depois que esta disse em uma televisão que todos os mortos eram “terroristas”.

Na reunião, o Ministério luxemburguês evocará “o uso desproporcional da força contra civis palestinos na Faixa de Gaza” e “os argumentos expressados em público a este respeito” pela diplomata, indicou o Executivo em comunicado.

O Governo pediu, além disso, uma “investigação internacional independente” dos fatos e que “os atores no terreno mostrem calma e contenção para evitar uma nova erupção de violência”.

Em declarações ontem a um programa da televisão belga, a diplomata israelense qualificou “todos” os mortos de “terroristas” e afirmou que seu país “prefere ter críticas do que condolências”.

Os palestinos mortos por disparos do Exército israelense nos protestos de segunda-feira em Gaza contra a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém já chegou a pelo menos 60, segundo o Ministério da Saúde palestino, e os feridos a mais de mil.