Louisiana reelege governador democrata em revés para Trump

A Louisiana reelegeu no sábado o governador democrata John Bel Edwards, em um revés para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que apoiou intensamente o candidato republicano no estado conservador do sul do país.

De acordo com a imprensa local, Edwards, um democrata moderado, venceu com 51,3% dos votos, contra 48,7% de seu rival republicano, o empresário Eddie Rispone, que reconheceu a derrota.

A derrota é preocupante para Trump, que venceu na Louisiana com uma vantagem de 20 pontos na eleição presidencial de 2016 e que viajou três vezes ao estado tradicionalmente conservador para apoiar o candidato republicano.

No início do mês, o governador republicano de Kentucky foi derrotado por uma margem pequena pelo candidato democrata. Trump também venceu com folga neste estado em 2016.

Além disso, os democratas retomaram pela primeira vez em mais de 25 anos o controle das duas câmaras da Assembleia da Virginia.

Em um país altamente dividido, as eleições locais eram consideradas um termômetro da popularidade de Trump, o quarto presidente da história americana ameaçado por um processo de impeachment.