Londres surpreende com mês mais violento do que Nova York

São Paulo – Londres teve um mês mais violento do que em Nova York pela primeira vez na história recente.

A capital britânica teve 15 homicídios em fevereiro contra 14 na maior cidade americana. Ambas tem populações similares, em torno de 8,5 milhões de pessoas.

A polícia londrina diz que um mês é um período muito curto para uma comparação válida; no balanço de 2017, Nova York teve mais que o dobro dos homicídios de Londres.

Mas a divergência na trajetória do crime nas duas cidades é evidente. Os homicídios em Nova York caíram 87% desde os anos 90, enquanto em Londres eles subiram 40% só nos últimos 3 anos.

Londres teve 46 homicídios no primeiro trimestre, ou mais de três por semana. Se o ritmo for mantido, o número poderá passar de 180 no ano – taxas vistas pela última vez em 2005.

Os números não incluem vítimas do terrorismo. Um dos motivos para a piora recente em Londres é um surto de esfaqueamentos: o último ocorreu na manhã deste domingo (1) e teve com vítima um jovem de 20 anos.