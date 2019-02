Londres pede à nova liderança norte-coreana que busque a paz e a segurança

Londres – O ministro britânico de Exteriores, William Hague, pediu nesta segunda-feira à nova liderança da Coreia do Norte que trabalhe ‘pela paz e pela segurança na região’ e que participe de negociações para a desnuclearização da península coreana.

Em comunicado, Hague reconheceu que a morte do líder norte-coreano Kim Jong-il ‘é um momento difícil’ para o povo do país, mas assinalou também que pode marcar ‘um ponto de inflexão’.

‘Esperamos que a nova liderança (da Coreia do Norte) reconheça que o envolvimento com a comunidade internacional oferece as melhores perspectivas para melhorar a vida do povo desse país’, declarou.

Hague encorajou a Coreia do Norte a ‘trabalhar pela paz e pela segurança na região’ e a ‘dar os passos necessários para permitir que as conversas de seis lados (China, Estados Unidos, Rússia, Japão e as duas Coreias) para a desnuclearização da península coreana seja retomada’.