Londres lançará novo sistema eletrônico de imigração um dia após Brexit

Londres – O Governo britânico lançará de maneira oficial em 30 de março o novo sistema eletrônico de imigração, um dia depois da possível saída do Reino Unido da União Europeia (UE), informou nesta quinta-feira o Executivo.

A secretária de Estado de Imigração, Caroline Nokes, comunicou a medida depois que o Governo lançou em agosto um programa piloto com este sistema, com o qual mais de 150 mil pessoas solicitaram status de assentado permanente no Reino Unido.

A partir de 30 de março, o aplicativo móvel conhecido como “EU Exit IDE Document Check App” começará a funcionar plenamente e, através dele, os cidadãos da UE poderão optar a seguir residindo no Reino Unido uma vez consumado o Brexit.

Além disso, também poderão solicitar o status de cidadão assentado os naturais de Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, países que não fazem parte do bloco europeu.

Também a partir de 30 de março, o Governo conservador começará a reembolsar as 65 libras (72 euros) pagas pelos solicitantes que fizeram o pedido no período de testes.

Essa quantia foi suprimida pelo Executivo em janeiro, a fim de evitar uma despesa adicional para os solicitantes.

Assim, os comunitários poderão agora, de forma gratuita, solicitar mediante este aplicativo móvel o status de assentado – sempre que já residam no país há cinco anos -, ou o chamado de pré-assentado, se desejam completar os cinco anos.

Para isso, devem mostrar um documento de identidade, declarar seus antecedentes penais e entregar uma fotografia, algo que, segundo anunciou hoje Nokes, também poderá ser feito utilizando a via postal se alguém não pode ou não quer usar o aplicativo.

Independentemente de o Reino Unido abandonar finalmente a UE com ou sem acordo, os europeus terão até – pelo menos – 31 dezembro de 2020 para fazer a solicitação.