Livro polêmico sobre Trump é sucesso de vendas

Nova York – O polêmico livro do escritor Michael Wolff, “Fire and Fury: Inside The Trump White House”, sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua chegada ao poder, foi um sucesso de vendas em seu primeiro fim de semana no mercado.

Com início das vendas antecipada para a sexta-feira após as tentativas do presidente de tentar bloquear sua publicação, o livro vendeu 29 mil exemplares de capa dura no fim de semana, segundo dados do NPD Bookscan, que cobre mais de dois terços do mercado de impressos do país, divulgados pelo “The Wall Street Journal”.

“Fire and Fury”, que deve chegar ao Brasil já traduzido em março, também lidera o ranking de livros de não ficção mais vendidos da Amazon nos Estados Unidos.

O presidente da editora Macmillan, John Sargent, afirmou ao “Journal” que centenas de milhares de exemplares foram vendidos na versão digital e cerca de 100 mil no formato audiobook.

A primeira edição impressa do livro, que teve 150 mil exemplares, está esgotada tanto na Amazon como na Barnes & Noble.

Baseado em entrevistas com funcionários do alto escalão da Casa Branca, Wolff afirma no livro que o objetivo de Donald Trump não era vencer a eleição, mas sim potencializar sua marca. O jornalista também detalha o caos dos primeiros meses de governo do empresário.

Em meio à polêmica pelo lançamento do livro, Trump disse na semana passada que “Fire and Fury” está “cheio de mentiras, distorções e fontes que não existem”.

O livro também traz uma declaração de Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca, que considera como uma “traição” a reunião entre um filho de Trump com uma advogada russa antes das eleições de 2016.