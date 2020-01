Líder supremo do Irã pede maior cooperação na região e critica os EUA

DUBAI – O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, pediu neste domingo por uma maior cooperação entre os países da região para resolver os problemas que ele disse serem provocados pelos Estados Unidos, informou o site oficial da autoridade.

“A situação na região é inapropriada por causa dos… Estados Unidos e seus amigos, e a única forma de lidar com isso é confiar na cooperação dentro da região”, disse o aiatolá Khamenei ao emir do Catar, xeique Tamim bin Hamad al-Thani, que está em visita a Teerã, de acordo com o site.

(Reportagem da Redação Dubai)