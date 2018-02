Líder sul-coreano se reunirá no sábado com delegação do Norte

Seul – O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, se reunirá no próximo sábado com membros da delegação norte-coreana enviada aos Jogos Olímpicos de PyeongChang, incluindo Kim Yo-jong, irmã do líder Kim Jong-un, anunciou nesta sexta-feira o escritório presidencial de Seul.

Moon planeja realizar uma reunião e um almoço com a comitiva norte-coreana, afirmou um porta-voz em declarações divulgadas pela agência de notícias local “Yonhap”.

A comitiva enviada por Pyongyang está encabeçada pelo presidente honorário do país, Kim Yong-nam, e está programada para chegar ao Aeroporto Internacional de Incheon, em Seul, amanhã, e deve permanecer na Coreia do Sul até domingo.