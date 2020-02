Líder republicano pede absolvição de Trump para acabar “febre das facções”

Washington – O líder republicano no Senado dos Estados Unidos exortou, nesta terça-feira, seus companheiros de partido a absolverem o presidente Donald Trump no julgamento de impeachment, alertando que o destino da República depende disso, mesmo que seu colega democrata tenha acusado os republicanos de acobertamento.

O rancor partidário no duelo de discursos entre o senador republicano Mitch McConnell e o senador democrata Chuck Schumer ressaltou uma polarização mais ampla no país em torno do impeachment de Trump por acusações decorrentes de suas relações com a Ucrânia.

McConnell fez um apelo ao Senado, que é controlado pelos republicanos e deve absolver Trump em uma votação na quarta-feira, para interromper o que ele classificou como abuso de poder dos democratas na Câmara dos Deputados sobre o impeachment do presidente, que é republicano.

Em 18 de dezembro, Trump sofreu o impeachment pela Câmara por acusações de abuso de poder ao pedir à Ucrânia que investigasse Joe Biden, um rival político, e seu filho Hunter, e obstrução ao Congresso, por bloquear testemunhos e documentos requeridos pela investigação.

“Precisamos votar para rejeitar o abuso de poder da Câmara, votar para proteger nossas instituições…votar para impedir que a febre das facções transborde e arrase nossa República”, disse McConnell.

Schumer, por sua vez, disse que o próprio presidente, não o impeachment, era uma ameaça à democracia nos Estados Unidos e que, ao bloquear os esforços democratas para ouvir testemunhas no julgamento de Trump, os republicanos estavam “escondendo a verdade”.