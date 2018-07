Líder opositor da Turquia é investigado por divulgar charge do presidente

Ancara – O Ministério Público da Turquia abriu nesta quarta-feira uma investigação contra o social-democrata Kemal Kiliçdaroglu, líder do principal partido opositor do país, por ter publicado no Twitter charges que ridicularizam o presidente, Recep Tayyip Erdogan, segundo informou a emissora “NTV”.

Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin. pic.twitter.com/D30J2cHsa6 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 17, 2018

Kiliçdaroglu publicou na terça-feira um tweet no qual pedia para que os deputados do Partido Republicano do Povo (CHP) – ao qual pertence – compartilhassem a charge, que com a legenda “O mundo de Tayyips” mostra Erdogan em forma de diferentes animais, como um gato, um camelo, um elefante e uma serpente, entre outros.

O líder opositor realizou esta ação em solidariedade a um grupo de estudantes que foram detidos no último dia 7 após exibirem essas imagens satíricas durante a cerimônia de formatura.

As autoridades turcas prenderam quatro jovens que comemoravam a graduação na Universidade Técnica do Oriente Médio de Ancara, o centro universitário mais prestigiado do país.

“É preciso suportar a crítica e o humor, deveriam. Não é possível reprimir a crítica e o humor com detenções”, escreveu o político opositor na rede social.

O procurador que iniciou a investigação pede de um a quatro anos de prisão para Kiliçdaroglu por ter infringido um artigo do código penal turco que proíbe qualquer tipo de insulto ao presidente.

A mesma charge já havia sido publicada pela revista satírica “Penguen”, em 2006. Naquela ocasião, Erdogan, que era deputado, denunciou o veículo por considerar a atitude um insulto e levou o caso a um tribunal, que se recusou a seguir com o debate.

Em mensagem aos membros do CHP no Parlamento, Kilicdaroglu disse que as imagens não eram um insulto e considerou a detenção dos estudantes uma falta de inteligência e tolerância à crítica por parte das autoridades turcas.