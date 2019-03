Líder oposicionista Juan Guaidó volta para a Venezuela

CARACAS – Juan Guaidó, que foi reconhecido por vários países do Ocidente como presidente legítimo da Venezuela, retornou a seu país nesta segunda-feira, após uma viagem a países sul-americanos, segundo imagens de uma emissora local de televisão.

Guaidó fez o tour sul-americano, que incluiu o Brasil, para angariar apoio para sua campanha para deposição do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

“Estamos aqui na Venezuela e vamos continuar seguindo em frente”, disse Guaidó ao desembarcar no aeroporto venezuelano de Maiquetia.

O líder oposicionista partiu para a Colômbia em segredo, violando uma ordem da Suprema Corte, para coordenar no dia 23 de fevereiro, no país vizinho, os esforços para enviar ajuda humanitária à Venezuela para aliviar a escassez generalizada de alimentos e remédios no país.

Da Colômbia ele viajou para Argentina, Brasil, Equador e Paraguai para angariar apoio latino-americano para um governo de transição que antecederia a realização de eleições livres na Venezuela.

No domingo ele tinha partido de avião da cidade equatoriana litorânea de Salinas.

Maduro, que rotula Guaidó de fantoche golpista dos Estados Unidos, disse que sua prisão depende do sistema de justiça.

O retorno de Guaidó para a Venezuela, cujos detalhes sua equipe tem mantido sob sigilo, pode se tornar a próxima conflagração no duelo com Maduro enquanto ele tenta manter o apoio e convencer apoiadores internacionais a isolarem ainda mais o governo venezuelano.