Líder dos “Coletes Amarelos” é preso na França

Um dos líderes mais conhecidos do dos chamados “coletes amarelos” foi preso em Paris na noite de quarta-feira por organizar uma manifestação não autorizada, um sinal do endurecimento por parte do governo francês em relação a esse movimento.

Eric Drouet, que já havia sido detido em uma manifestação anterior, foi preso enquanto se dirigia para a Champs-Élysées, palco de violentos confrontos nas últimas semanas, informou a promotoria.

“É preciso respeitar o estado de direito”, declarou o ministro da Economia, Bruno Le Maire, nesta quinta-feira, falando à France Inter.

“É normal que, quando a lei republicana não é respeitada, as conseqüências sejam pagas”, acrescentou o ministro das Finanças, Gérard Darmanin, à televisão Cnews.

Várias dezenas de manifestantes se reuniram na tarde de quarta-feira diante de uma lanchonete do McDonald’s perto do Arco do Triunfo para esperar a chegada de Drouet.

O caminhoneiro de profissão, que aparece na televisão como porta-voz dos “coletes amarelos”, convocou o protesto em um vídeo postado em sua página no Facebook.

Os “coletes amarelos” começaram em outubro como um movimento contra o aumento dos impostos sobre o combustível, mas rapidamente acrescentaram outras reivindicações que acabaram expandindo os protestos contra a política social e fiscal do governo de Emmanuel Macron.

Os manifestantes, que repetidamente ignoraram a lei que exige que se obtenha autorização prévia para se manifestar, enfrentaram regularmente as forças de ordem em Paris e outras cidades da França.

Drouet já havia sido preso em 22 de dezembro durante o sexto sábado consecutivo de manifestações em Paris por “carregar uma arma proibida” – uma pedaço de pau – e será julgado por essa ofensa em 5 de junh.

O líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, reagiu no Twitter a esta nova detenção.

“Mais uma vez Éric Drouet é preso? Por quê?” Abuso de poder. A polícia política agora assedia os líderes do movimento dos Coletes Amarelos”, protestou.

Um comentarista político da rede de informação contínua do BFM, Bruno Jeudy, disse que esta prisão corre o risco de transformar Drouet em um “mártir” precisamente no momento em que o movimento se dispersava e parecia perder força.

Apenas 200 “coletes amarelos” participaram da última manifestação convocada na Champs Elysees para a véspera de Ano Novo.

Em meados de dezembro, após semanas de violência, Macron tentou acalmar a revolta adiando o aumento de combustível e outras medidas destinadas aos trabalhadores e aposentados mais carentes.