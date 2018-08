Líder do Estado Islâmico reaparece em gravação e pede perseverança

Da Redação, com agência Reuters

O líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, em seu primeiro discurso em quase um ano, pediu aos seguidores que se mantenham firmes, de acordo com uma declaração publicada na mídia do grupo.

“Para os Mujahideen (guerreiros sagrados), a escala de vitória ou derrota não depende de uma cidade ou local sendo tomado ou está sujeita àquele que tem superioridade aérea, mísseis intercontinentais ou bombas inteligentes”, disse Baghdadi em uma gravação publicada em seu grupo de mídia al-Furqan.

A Reuters não conseguiu verificar se a voz na gravação era mesmo de Baghdadi. A informação também foi divulgada pelo grupo SITE, especializado no monitoramento de atividades terroristas mundo afora.

IS Leader Abu Bakr al-Baghdadi Speaks in 1st Audio Since September 2017 https://t.co/w5ZLwUU8lo — SITE Intel Group (@siteintelgroup) August 22, 2018

O Estado Islâmico, que até o ano passado controlava grandes áreas na Síria e no Iraque, foi levado ao deserto depois de sucessivas derrotas em ofensivas separadas em ambos os países.

Baghdadi, que se declarou governante de todos os muçulmanos em 2014 após capturar a principal cidade do norte do Iraque, Mosul, estaria escondido na região da fronteira síria-iraquiana depois de perder todas as cidades e locais de seu autoproclamado califado.

O secreto líder do Estado Islâmico tem sido frequentemente apontado como morto ou ferido desde que liderou seus combatentes em uma varredura pelo norte do Iraque. Seu paradeiro não é conhecido, mas a mensagem de quarta-feira parece sugerir que ele ainda está vivo.

Um de seus filhos foi morto na cidade de Homs, na Síria, informou o canal de notícias do grupo neste ano.

A última mensagem de Baghdadi ocorreu na forma de uma gravação de áudio sem data de 46 minutos, divulgada pela organização al-Furqan em setembro, na qual ele fez um apelo aos seguidores do mundo todo para realizar ataques contra o Ocidente e continuar lutando no Iraque, Síria e outros lugares.