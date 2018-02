Líder democrata não irá apoiar orçamento sem voto de imigração

Washington – A líder democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi (Califórnia), disse nesta quarta-feira que irá se opor a um novo acordo orçamentário de dois anos, a menos que o presidente da Câmara, o republicano Paul Ryan (Wisconsin), prometa levar uma projeto de imigração para votação.

A posição de Pelosi acrescenta um novo obstáculo aos esforços dos líderes republicanos para evitar uma nova paralisação do governo à 0h01 de sexta-feira. Espera-se que os líderes do Congresso anunciem nesta quarta-feira um acordo orçamentário de dois anos, que eleve os gastos federais no setor de defesa. No entanto, para isso, a maioria do Partido Republicano na Câmara precisará de votos democratas.

“O acordo do orçamento inclui muitas prioridades dos democratas”, disse Pelosi nesta quarta-feira. No entanto, sem a promessa de uma votação de imigração, “esse pacote não tem meu apoio”, disse a democrata. Fonte: Dow Jones Newswires.