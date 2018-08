Líder democrata diz que impeachment de Trump não é uma prioridade

Washington – A líder do Partido Democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi (Califórnia), disse que o impeachment do presidente americano, Donald Trump, “não é uma prioridade” para os democratas apesar da condenação do ex-diretor da campanha republicana, Paul Manafort, e da confissão de culpa de Michael Cohen, que já defendeu Trump.

Em entrevista à Associated Press, Pelosi disse que “o impeachment tem de brotar de outra coisa”. Ela disse que prefere que os democratas, se conseguirem a maioria na Câmara nas eleições de meio de mandato em novembro, conduzam a supervisão e garantam que o conselheiro especial Robert Mueller, que investiga a interferência russa na eleição presidencial americana de 2016, possa concluir seu trabalho.

“Se e quando as informações surgirem sobre isso, veremos. Não é uma prioridade na agenda daqui para a frente, a menos que alguma outra coisa apareça”, afirmou Pelosi.