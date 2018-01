Líder democrata critica plano de imigração proposto por Trump

São Paulo – O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer (Nova York), disse que se opõe ao plano de imigração lançado na Casa Branca no dia anterior, o que pode fazer com que o projeto não seja aprovado no Senado.

Nesta sexta-feira, Schumer acusou o presidente americano, Donald Trump, de usar um caminho proposto para a cidadania de jovens imigrantes conhecidos como “dreamers” (sonhadores) para fazer mudanças radicais e prejudiciais ao sistema de imigração.

A proposta da Casa Branca permite que 1,8 milhão de dreamers se tornem cidadãos, ao mesmo tempo em que pede US$ 25 bilhões em gastos para a construção de um muro na fronteira com o México. Além disso, o plano restringe a imigração familiar e elimina o sistema de loteria de vistos.

“Após meses de pedidos, o presidente finalmente colocou a caneta no papel para nos mostrar suas ideias de imigração. Infelizmente esse plano mostra o que a maioria dos americanos já acreditava: enquanto Trump finalmente reconheceu que os dreamers deveriam ter permissão para ficar aqui e se tornarem cidadãos, ele os usa como ferramenta para destruir nosso sistema de imigração legal e adotar a lista de desejos que os defensores da lei anti-imigração defendiam durante anos”, comentou o líder democrata em seu perfil no Twitter.