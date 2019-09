Líder de Hong Kong receberá manifestantes em encontro oficial

A chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, se reunirá oficialmente com manifestantes na quinta-feira, 26, com o objetivo de amenizar os violentos protestos na região, que já duram mais de três meses.

O encontro ocorrerá em um estádio esportivo no bairro de Wan Chai, e os 150 opositores presentes serão aleatoriamente escolhidos entre mais de 20 mil pessoas que se candidataram. Lam disse que não haverá pauta oficial para o encontro e que a sessão será considerada um sucesso se houver “diálogo pacífico” com troca de ideias sincera.

“Para mim, isto é um passo à frente. Será uma longa jornada até atingirmos a reconciliação da sociedade e o retorno de Hong Kong ao normal”, disse a líder do governo em entrevista coletiva. A administração busca reduzir as tensões locais a apenas algumas semanas das celebrações de 70 anos de governo do Partido Comunista na China, em 1º de outubro.