Líder da oposição do Quênia se autoproclama presidente do país

Nairóbi – O líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, se autoproclamou nesta terça-feira “presidente do povo “, após não reconhecer como válidos os resultados das eleições nas quais foi reeleito o atual chefe de Estado, Uhuru Kenyatta.

Odinga jurou ao cargo apesar de o procurador-geral, Githu Muigai, ter alertado que essa posse pode incorrer em um delito de alta traição, punido com a morte, ainda que o país não tenha executado nenhum preso desde 1987.

“Juro que serei fiel e leal ao povo e à República do Quênia, que preservarei, protegerei e defenderei a Constituição do Quênia”, disse Odinga perante dezenas de milhares de pessoas no parque Uhuru, da capital Nairóbi.