O líder da oposição trabalhista no Reino Unido, Jeremy Corbyn, apresentou na noite desta terça-feira (15) uma moção de censura contra o governo conservador de Theresa May, após a rejeição maciça pelos deputados do acordo do Brexit que ela negociou com Bruxelas.

“Acabo de apresentar uma moção de censura contra este governo (…) para que a Câmara possa dar seu veredito sobre sua incompetência”, anunciou Corbyn diante dos deputados que tinham acabado de votar contra o acordo de May.