Líder da Coreia do Norte visita China e debate desnuclearização

Pequim – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, visitou a China nesta semana e se reuniu com o presidente Xi Jinping, informaram as mídias estatais dos dois países nesta terça-feira, seu segundo encontro em dois meses em meio à reaproximação dos aliados da Guerra Fria.

As conversas em Dalian, cidade do litoral nordeste chinês, acontecem em um momento de relaxamento nas tensões que tomaram a península coreana devido ao desenvolvimento norte-coreano de armas nucleares e antes do que será uma reunião histórica entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, possivelmente ainda neste mês, segundo a Casa Branca.

A China tem se empenhado em mostrar que tem um papel indispensável na busca de uma solução duradoura para a tensão causada pela Coreia do Norte por recear que seus interesses sejam ignorados, especialmente agora que Pyongyang e Washington estão estabelecendo contato.

Durante sua visita de segunda e terça-feira, Kim disse a Xi que espera que as partes relevantes adotem medidas “graduais” e “sincronizadas” para promover a desnuclearização e uma paz duradoura na península coreana.

“Contanto que as partes relevantes eliminem políticas hostis e ameaças de segurança contra a Coreia do Norte, a Coreia do Norte não tem necessidade (de capacidade) nuclear, e a desnuclearização pode ser realizada”, disse Kim, segundo citação da agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Kim disse a Xi que a desnuclearização da península é a “posição constante e clara” de seu país, e que o diálogo entre a Coreia do Norte e os EUA pode gerar confiança mútua.

A mídia estatal chinesa mostrou imagens de Kim sorrindo em um encontro com Xi em um local aberto e os dois líderes caminhando à beira-mar.

Xi ofereceu um banquete e comunicou a Kim seu apoio à “guinada estratégica (norte-coreana) rumo ao desenvolvimento econômico”, acrescentou a Xinhua.

“A China apoia a defesa feita pela Coreia do Norte da desnuclearização da península, e apoia que a Coreia do Norte e os Estados Unidos resolvam a questão da península através do diálogo e das consultas”, disse Xi.

A mídia estatal norte-coreana disse que Kim ficou “muito satisfeito” com o fato de o relacionamento com Pequim estar se desenvolvendo tanto e que a Coreia do Norte cooperará com a China mais ativamente à medida que a situação na península coreana mudar.