Líder da Coreia do Norte deseja avançar relações com o Sul

Seul – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, disse possuir “firme desejo de avançar vigorosamente” e “escrever uma nova história de reunificação nacional” com a Coreia do Sul para uma delegação de autoridades sul-coreanas de alto escalão, informou nesta segunda-feira a agência de notícias oficial da Coreia do Norte.

“Ouvindo a intenção do presidente Moon Jae In para uma cúpula a partir do enviado especial do lado do sul, ele trocou opiniões e fez um acordo satisfatório”, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) sobre o encontro que ocorreu nesta segunda-feira, sem detalhar qual foi o acordo.

“Ele deu a importante instrução ao campo relevante para rapidamente tomar medidas práticas para isto. Ele também fez uma troca de opiniões profundas sobre as questões para amenizar as agudas tensões militares na península coreana e ativar o versátil diálogo, contato, cooperação e trocas”, informou a reportagem.