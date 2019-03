Letreiro de Hollywood virou “Hollyweed” em trocadilho com maconha

O famoso letreiro de Hollywood, localizado no alto de uma colina de Los Angeles, amanheceu um pouco diferente neste domingo (1), quando alguém decidiu substituir as duas letras ‘o’ por ‘e’, formando a palavra “Hollyweed” (algo como “Hollyerva”, em inglês).

Segundo a Polícia, indivíduos não identificados escalaram e cobriram parcialmente as letras ‘o’ com lonas, de forma a deixá-las parecidas com dois ‘e’, noticiou a emissora KCAL, afiliada da CBS.

Cada letra tem 13,7 metros de altura e, por isso, a brincadeira não exigiu apenas bravura, mas também um considerável esforço físico.

A motivação para tal façanha pode ter sido a homenagem a uma medida votada em novembro, quando os eleitores da Califórnia aprovaram uma emenda legalizando o uso recreativo da maconha.

Um porta-voz da Polícia afirmou que as câmeras de vigilância podem ajudar os agentes a identificar o culpado ou os culpados. O ato está sendo tratado como invasão.

Esta não é a primeira vez que um incidente deste tipo ocorre desde que as letras foram colocadas no topo da colina, em 1923.

Talvez não coincidentemente, as mesmas letras foram trocadas há 41 anos, quando entrou em vigor uma lei da Califórnia que diminuiu a pena para usuários de maconha.