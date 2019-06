Lesma eletrocutada causa caos ferroviário no Japão

A operadora das ferrovias no Japão acusou neste domingo uma lesma pelo corte de energia que no mês passado causou a interrupção do serviço de dezenas de trens e atrasos para 12.000 passageiros.

A corrente elétrica foi cortada em 30 de maio em várias linhas do sul do arquipélago operadas pela Kyushu Railway Company, também conhecida como JR Kyushu.

A empresa foi forçada a cancelar 26 trens e outros foram afetados por atrasos que semearam o caos em uma rede ferroviária conhecida por sua eficiência e pontualidade.

A JR Kyushu afirmou ter encontrado o culpado, neste caso uma lesma que entrou em um dispositivo elétrico perto dos trilhos.

“Achamos inicialmente que se tratava de um defeito, mas, na realidade, era uma lesma morta”, afirmou um funcionário da empresa, que classificou o incidente como algo “raro”.