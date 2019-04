Leopoldo López se abriga na residência diplomática do Chile em Caracas

São Paulo – O opositor Leopoldo López, que estava preso desde 2014, está na residência diplomática do Chile em Caracas, na Venezuela, após um dia tensão na capital venezuelana. A informação foi confirmada pela representação consular do país.

A notícia vem no dia em que López deixou sua prisão domiciliar sem explicar as circunstâncias e no dia em que Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, deu a mais ousada cartada na tentativa de depor Nicolás Maduro do poder. A situação na Venezuela, no momento, é sensível, com confrontos entre manifestantes pró e contra Maduro e as Forças Armadas relatados na capital.

De acordo com a nota da embaixada do Chile, a esposa de López, Lilian Tintori, e a filha chegaram à residência do embaixador, Roberto Ampuero, mais cedo nesta terça e foram então seguidas de López. Ainda não está claro se o político, que cumpria uma pena de cerca de 13 anos, e sua família irão solicitar asilo político ao governo chileno.

“Lilian Tintori e sua filha ingressaram como hóspedes na residência da nossa missão diplomática em Caracas. Há alguns minutos, seu marido, Leopoldo López, se somou no mesmo lugar. O Chile reafirma o compromisso com os democratas venezuelanos”.

Lilian Tintori y su hija ingresaron como huéspedes a residencia de nuestra misión diplomática en Caracas. Hace minutos se sumó su cónyuge, Leopoldo López, que permanece junto a su familia en dicho lugar. Chile reafirma compromiso con demócratas venezolanos. — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) April 30, 2019