Leopoldo López e família trocam embaixada do Chile pela da Espanha

Santiago do Chile — O opositor venezuelano Leopoldo López e sua família deixaram nesta terça-feira, 30, a residência do embaixador do Chile em Caracas e se transferiram à embaixada da Espanha, segundo informou o chanceler chileno, Roberto Ampuero.

O opositor Leopoldo López, que estava preso desde 2014, foi para a residência diplomática do Chile em Caracas, na Venezuela, após um dia tensão na capital venezuelana.

López deixou sua prisão domiciliar sem explicar as circunstâncias no dia em que Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, deu a mais ousada cartada na tentativa de depor Nicolás Maduro do poder.