LeBron James diz que Trump usa esporte para dividir negros e brancos

Washington – O ala americano LeBron James criticou nesta terça-feira o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo uso político do esporte e garantiu que não se encontrará com o líder.

“Estamos em uma situação agora, em que toda a questão racial tem se agravado. Acho que nosso presidente está tentando nos dividir. O que notei nos últimos meses é que usou o esporte para nos dividir. Isso é algo que não posso entender”, afirmou o astro do Los Angeles Lakers, em entrevista à emissora americana “CNN”.

A fala de LeBron veio após questão sobre as críticas de Trump a vários jogadores da NFL, liga profissional de futebol americano do país, que se ajoelhavam durante a execução do hino nacional, pela violência contra os negros. O presidente chegou a pedir que donos de equipe multassem os atletas.

“Não posso me calar e não dizer nada”, afirmou o jogador de basquete.

LeBron destacou que, através do esporte, teve a oportunidade de “pela primeira vez”, aprender com brancos, assim como brancos aprenderam com ele, que é negro.

Por isso, o ala garantiu que “nunca” se reuniria com Trump, algo que faria com o ex-presidente dos EUA Barack Obama. Em agosto do ano passado, o jogador dos Lakers já havia classificado o atual mandatário americano como “imbecil”.