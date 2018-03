Leão ataca e mata funcionário de zoo no México

Cidade do México – Um funcionário do zoológico municipal de Tulancingo morreu neste sábado em consequência dos ferimentos que sofreu ao ser atacado por um leão, informaram os serviços de emergência do estado mexicano de Hidalgo.

O empregado, identificado como Gustavo Serrano, de 28 anos, fazia trabalhos de limpeza na jaula e aparentemente não trancou bem o leão, que o atacou e o mordeu no pescoço, segundo detalharam fontes do Corpo de Bombeiros de Tulancingo.

O felino foi controlado por outros funcionários do zoológico de Tulancingo que, em seguida, chamaram às autoridades para que realizassem os trâmites legais. EFE