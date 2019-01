Lava Jato no Peru: MP aceita renúncia de procurador-geral

A Junta de Procuradores Supremos do Ministério Público do Peru aceitou na terça-feira, 8, a renúncia do procurador-geral Pedro Gonzalo Chávarry e designou Zoraida Ávalos como interina, em meio a uma crise provocada pela investigação do escândalo da Odebrecht.

Chávarry, investigado por suspeita de corrupção, anunciou sua renúncia na noite de segunda-feira. Dentro de 60 dias será realizada uma eleição para escolher o novo procurador-geral para um mandato de três anos.

A pressão contra Chávarry aumentou depois de ele anunciar, na véspera do ano-novo, o afastamento dos procuradores Rafael Vela e José Domingo Pérez, que investigam o escândalo da Lava Jato no Peru.