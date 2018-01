Ladrões roubam 4 mi de euros em joias no Ritz de Paris

Paris – Cinco homens, pelo menos um deles armado com um machado, assaltaram nesta quarta-feira a joalheria do luxuoso hotel Ritz de Paris e levaram o equivalente a quatro milhões de euros em joias, informou o canal “RTL”.

Três dos cinco indivíduos foram detidos pelas autoridades, enquanto dois conseguiram fugir, acrescentou a fonte.

O grupo quebrou as vitrines para roubar as peças da loja, que fica dentro do saguão do hotel, situado na praça Vendôme, no primeiro distrito da capital francesa.

Apesar da violência utilizada, não ninguém ficou ferido durante o assalto.

Segundo o jornal “Le Figaro”, algumas pessoas se esconderam no porão do hotel quando viram a invasão dos assaltantes. EFE