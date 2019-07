Kyriakos Mitsotakis toma posse como primeiro-ministro da Grécia

O novo primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, tomou posse oficialmente nesta segunda-feira no palácio presidencial, em Atenas, um dia após a sua vitória nas eleições legislativas.

Como determina a tradição no país onde não existe a divisão entre Igreja e Estado, Mitsotakis, líder dos conservadores e membro de uma dinastia de políticos gregos, prestou juramento sobre uma Bíblia.

Com sua vitória no domingo por maioria absoluta, Mitsotakis, 51 anos, encerra quatro anos e meio de governo de Alexis Tsipras, o líder do partido de esquerda radical Syriza.

O novo chefe de Governo deve anunciar nas próximas horas os nomes dos integrantes do ministério, que tomarão posse na terça-feira. Um dia depois acontecerá o primeiro conselho de ministros.

“Muito a ser feito”

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, parabenizou o novo primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, por sua vitória nas eleições deste domingo, mas ressaltou que ainda há “muito a ser feito” na economia do país.

Nos últimos anos, uma crise financeira levou a Grécia a uma situação de alto endividamento e quase causou a expulsão do país da zona do euro. Em carta a Mitsotakis, Juncker afirmou ter “plena confiança” na capacidade do novo premiê e do povo grego de “dar início a um novo capítulo, mais promissor, na história da Grécia”. Fonte: Associated Press.