Kremlin diz que plano de gastos da Otan confirmam seus temores

Moscou — O Kremlin disse nesta quarta-feira que os relatos de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) planeja elevar seus gastos com defesa mostram que a Rússia está certa em estar preocupada sobre o que disse ser a expansão da aliança militar ocidental para o leste e sobre sua política de tentar conter a Rússia.

“Vemos que a Otan promove ações que visam a contenção e a expansão em relação ao nosso país. Isso pode apenas gerar nossa preocupação”, disse o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov a jornalistas em uma conferência telefônica.

Ele disse que a Rússia não será arrastada para uma custosa corrida armamentista, apesar do comportamento da Otan.