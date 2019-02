Kim-Trump: de retratos a cortes de cabelo, cúpula impacta vietnamitas

A uma semana da cúpula Trump-Kim em Hanói, o Vietnã se enfeita com as obras de um pintor que resolveu retratar os dois dirigentes e um barbeiro que está oferecendo de graça a seus clientes cortes de cabelo à la dos presidentes americano e norte-coreano.

“Nos últimos três dias, fiz 200 cortes de cabelo com o estilo do Kim, e apenas cinco ao estilo Trump”, explicou à AFP o barbeiro Le Tuan Duong.

O dirigente norte-coreano realizará sua primeira viagem ao Vietnã para participar do encontro com o colega americano nos dias 27 e 28 de fevereiro.

“Faço esses cortes de graça porque aprovo esta cúpula”, afirmou o barbeiro.

Entre os fregueses da barbearia, o cantor Trinh The Phong não esconde sua empolgação. “Eu admiro Kim por isso mudei meu corte de cabelo”, explica.

Outro cliente, o também cantor Vuong Bao Nam, pintou o cabelo com a cor laranja do de Trump e adotou seu topete.

“Para mim, Trump é um homem excelente por isso quis copiar seu corte”.

Um artista plástico vietnamita também procurou aproveitar este evento internacional e se dedicou a pintar retratos do presidente americano e do líder norte-coreano.

“Eu realmente gostaria que os dois líderes, ou pelo menos um deles, viesse aqui para ver o meu trabalho”, explicou o artista Tran Lam Binh, quando recebeu a AFP em um café em Hanói, onde trabalha.

A Coreia do Norte ainda não confirmou a cúpula com Trump. Toda a informação a este respeito vem da Casa Branca e os detalhes da visita do líder norte-coreano, sempre muito discreto, permanecem desconhecidos.