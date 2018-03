Kim Jong-un viabiliza cúpula com enviados da Coreia do Sul

Seul – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reuniu-se e ofereceu, na segunda-feira, um jantar aos enviados da Coreia do Sul, ao lado de sua esposa e da sua irmã, em um encontro que durou mais de quatro horas e onde os dois países ficaram ainda mais perto da realização de uma cúpula.

O encontro na sede do Partido dos Trabalhadores, que foi a primeira vez que representantes do governo sul-coreano visitavam o local, foi avaliado pelos dois países como “satisfatório” e que representa um outro passo na aproximação entre as duas Coreias, iniciadas no começo do ano.

Kim Jong-un recebeu a comitiva de Seul, liderada por Chung Eui-yong, chefe do escritório presidencial de Segurança Nacional, poucas horas depois da sua chegada a Pyongyang e o encontro durou mais de quatro horas, segundo revelou nesta terça um porta-voz do escritório presidencial sul-coreano.

No jantar, do qual participaram Chung e o resto de delegados escolhidos pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, entre eles o diretor do Serviço Nacional de Inteligência (NIS), Suh Hoon, o líder norte-coreano esteve acompanhado pela sua esposa, Ri Sol-ju, e a sua irmã, Kim Yo-jong, e segundo destacou hoje a agência estatal de notícias “KCNA”, aconteceu em um ambiente “cordial” e “fraternal”.

Yo-jong também esteve presente durante a reunião prévia ao jantar, onde, segundo os veículos de imprensa norte-coreanos, Kim e a missão sul-coreana chegaram a um acordo “satisfatório” para realizar uma cúpula intercoreana e exploraram formas de aliviar as tensões militares entre as duas Coreias e impulsionar o diálogo e a cooperação.

Por sua vez, um porta-voz de Seul afirmou que a visita concluída hoje “não tinha decepcionado”, aguardando que os membros da delegação ofereçam realizem uma entrevista coletiva quando desembarcarem na capital sul-coreana, às 18h (horário local, 6h de Brasília).

O encontro entre o líder norte-coreano e a delegação de Seul foi amplamente coberto pela mídia oficial de Pyongyang, como o “Rodong Sinmun”, que publicou a capa completa da reunião e ilustrou a informação com aproximadamente dez fotografias.

Um porta-voz do Ministério da Unificação da Coreia do Sul disse que não é comum essa cobertura da impressa e “parece indicar que a Coreia do Norte deu importância para a visita”.

A visita, a primeira em mais de 10 anos de uma delegação sul-coreana de alto nível para a Coreia do Norte, responde a viagem histórica que realizou em fevereiro à Coreia do Sul, a irmã do líder norte-coreano por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno, ocasião onde Moon Jae-in foi convidado para realizar em breve uma cúpula intercoreana de líderes.