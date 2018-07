Kim Jong-un ressalta laços com a China com nova visita à fronteira

Seul – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, continua destacando aparentemente o reforço dos laços econômicos com Pequim, após realizar uma segunda visita em apenas alguns dias à fronteira com a China, informou neste domingo a agência estatal “KCNA”.

Kim visitou uma fábrica de cosméticos situados na cidade de Sinuiju, capital da província de Pyongan do Norte (nordeste do país) que fica na ribeira sul do rio Yalu, que divide a fronteira entre os dois países.

Sinuiju foi designada em 2002 como Zona Econômica Especial por Kim Jong-il, falecido pai do atual líder, com o objetivo de implementar projetos econômicos conjuntos com Pequim.

No entanto, a execução em 2013 do tio do líder norte-coreano Jang Song-thaek, uma figura muito próxima a Pequim, representou o congelamento destes projetos.

Na visita à fábrica de cosméticos, Kim esteve acompanhado pela sua esposa, Ri sol-ju, e novamente por Kim Song-nam, vice-diretor do departamento internacional do Partido dos Trabalhadores e considerado como o encarregado das relações com a China dentro do partido único norte-coreano. EFE