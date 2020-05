Kim Jong-un não passou por procedimentos médicos, diz Coreia do Sul

Uma autoridade do governo da Coreia do Sul disse neste domingo que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, não foi submetido a cirurgia ou qualquer outro procedimento médico. A declaração ocorre em meio a especulações sobre o estado de saúde do norte-coreano, depois de ele ter ficado mais de 20 dias sem fazer qualquer aparição pública. O oficial sul-coreano não informou de que maneira o governo do país chegou à tal conclusão.

A Coreia do Sul tem um histórico de verificar eventos referentes à Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo. No entanto, quando surgiram rumores sobre a saúde de Kim nas últimas semanas, o governo sul-coreano firmemente os classificou como infundados e sustentou que não havia atividades incomuns no norte.

Na última sexta-feira (1), a mídia estatal da Coreia do Norte divulgou fotos de seu mandatário em uma cerimônia que marcou a conclusão de uma fábrica de fertilizantes em Sunchon, província de Phyongan do Sul.

Nas imagens, Kim apareceu sorrindo enquanto olhava em volta da fábrica e cortava uma fita vermelha de inauguração. Aparentemente, milhares de trabalhadores, muitos deles usando máscaras, estavam em filas no local, lançando balões ao ar. Fonte: Associated Press