Kim Jong-un não morreu? Segundo Coreia do Sul, ele está “vivo e bem”

Em meio a notícias ainda incertas sobre a morte do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a Coreia do Sul afirmou à CNN que ele está “vivo e bem”.

De acordo com Moon Chung-in, conselheiro da presidência da Coreia do Sul para Relações Exteriores e Segurança Nacional, Kim está vivo e permanece na região de Wonsan desde o dia 13 de abril. “Nenhum movimento suspeito foi detectado até agora”, declarou ele.

A informação contradiz o que foi reportado por veículo de imprensa de Hong Kong e por site americano especializado em notícias de celebridades, o TMZ. Sem confirmação, os dois especulam que o líder norte-coreano teria morrido. A imprensa norte-coreana, que é controlada pelo regime, continua sem se manifestar sobre o tema.

No início da semana passada, um veículo de imprensa da Coreia do Sul noticiou que Kim estaria se recuperando de uma cirurgia no coração, feita no dia 12 de abril. As suspeitas sobre sua saúde aumentaram quando ele não compareceu a uma das mais importantes celebrações da Coreia do Norte: o aniversário do fundador do regime, e avô de Kim, Kim Il-Sung, em 15 de abril.