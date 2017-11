Kim Jong-Un envia condolências por aniversário da morte de Fidel

O chanceler norte-coreano, Ri Yong Ho, transmitiu a Raúl Castro “as condolências” pelo primeiro aniversário de morte de seu irmão, o líder Fidel Castro, ao ser recebido pelo presidente cubano, em Havana.

Ho foi portador da mensagem do presidente Kim Jong-Un, que “enviou uma mensagem verbal e condolências pelo primeiro aniversário neste 25 de novembro do falecimento do líder histórico da Revolução cubana, Fidel Castro”, destacou uma nota oficial.

Fidel Castro faleceu em 25 de novembro de 2016, aos 90 anos.

Ho chegou a Cuba na segunda-feira, mas começou suas atividades públicas na quarta, quando foi recebido por seu contraparte local, Bruno Rodríguez.

Neste diálogo entre chanceleres, Rodríguez “reafirmou a posição de Cuba em favor da paz e da estabilidade na península da Coreia, considerando que só através do diálogo e das negociações será possível conseguir uma solução política duradoura”, segundo um informe da televisão local.

A visita de Ho ocorre em um momento em que Pyongyang e Washington mantêm um forte enfrentamento diplomático pelos numerosos testes balísticos e nucleares realizados pelo país asiático, com a ameaça em potencial de que possam atingir o território americano, sendo o mais recente em 3 de setembro.

Os Estados Unidos anunciaram na segunda-feira a reincorporação da Coreia do Norte à sua lista de países que patrocinam o terrorismo, em um novo passo para fortalecer o isolamento internacional do governo de Pyongyang.