Kim Jong Un diz que cúpula com Trump “construirá bom futuro”

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, previu nesta quarta-feira uma reunião “histórica” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao receber o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, em Pyongyang, segundo a agência oficial.

Kim avaliou que o encontro será um “excelente primeiro passo” e ajudará a “construir um bom futuro”, informou a agência KCNA.

Esta é a primeira vez que Kim Jong Un fala publicamente da reunião com Donald Trump, segundo a agência sul-coreana Yonhap.

Mike Pompeo viajou à Coreia do Norte para discutir as modalidades da cúpula entre Trump e Kim, que deve ocorrer dentro de algumas semanas, e para assegurar a libertação de três americanos na Coreia do Norte.

Kim declarou que concedeu “anistia” aos três homens que “foram detidos na Coreia do Norte por suas atividades” contra o país, destacou a KCNA.

A decisão foi vista como um sucesso diplomático para Washington e contribuiu para superar o último obstáculo importante para a celebração da cúpula.

Trump confirmou nesta quarta-feira a libertação dos três americanos, elogiando o “gesto de boa vontade” de Kim Jong Un.

O especialista agrícola Kim Hak-song e o ex-professor Tony Kim foram presos em 2017, enquanto Kim Dong-chul, um empresário americano nascido na Coreia do Sul e pastor, havia sido condenado a 10 anos de trabalhos forçados em 2016.