Kim Jong Un chega ao Vietnã no dia 25 para encontro com Trump

Hanói- O líder norte-coreano Kim Jong Un chegará ao Vietnã em 25 de fevereiro, antes de uma segunda cúpula com o presidente dos EUA, Donald Trump, disseram à Reuters neste sábado três fontes com conhecimento direto da programação de Kim.

Trump e Kim se encontrarão na capital vietnamita nos dias 27 e 28 de fevereiro para a segunda cúpula entre os dois desde o primeiro encontro histórico em Cingapura, em junho passado.

Kim Jong Un se reunirá com autoridades vietnamitas quando chegar a Hanói, disseram as fontes, que pediram anonimato.

Kim visitará a base industrial vietnamita de Bac Ninh e a cidade portuária industrial de Hai Phong, disse uma fonte.

O presidente do Vietnã e secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, se reunirão com Kim antes de uma viagem planejada de Trong para o vizinho Laos, disse uma das fontes com conhecimento direto à Reuters.