Khashoggi: polícia suspeita que jornalista tenha sido queimado em forno

Istambul — A polícia turca suspeita que o corpo do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado em 2 de outubro no consulado de seu país em Istambul, foi queimado em um forno situado no jardim da legação, segundo um relatório policial citado nesta quinta-feira pela agência turca “Anadolu”.

Foi descoberto um forno subterrâneo, com capacidade de atingir até mil graus de temperatura, suficiente para eliminar qualquer rastro de DNA, segundo revelou esse documento divulgado pela “Anadolu”.

As investigações revelaram que o corpo de Khashoggi foi esquartejado nas dependências do consulado, aparentemente por um comando de agentes sauditas, mas até agora não apareceram os restos do jornalista dissidente.