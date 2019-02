Kerry vai se reunir com oposição ucraniana na Alemanha

Washington – O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, vai se reunir com figuras da oposição ucraniana nesta sexta-feira durante a realização de uma conferência sobre segurança em Munique, informou uma fonte graduada do governo dos EUA na quinta-feira, no que será o primeiro encontro dele com lideranças do movimento contra o presidente Viktor Yanukovich.

Os Estados Unidos elogiaram recentemente as negociações entre Yanukovich e grupos de oposição para buscar um fim aos dois meses de protestos, que começaram quando o presidente rejeitou um tratado comercial com a União Europeia em favor de ampliar os laços e receber ajuda financeira da Rússia.

Entre as pessoas que vão se encontrar com Kerry estão Arseny Yatsenyuk, ex-ministro da Economia e líder do partido da ex-premiê Yulia Tymoshenko, que está detida; o ex-campeão mundial de boxe que virou político Vitaly Klitschko, que lidera o partido Udar (soco); Petro Poroshenko, integrante do Parlamento, e a estrela pop ucraniana Ruslana Lyzhychko.

A fonte do Departamento de Estado norte-americano disse que os Estados Unidos estão “cautelosamente otimistas” com as negociações entre o governo e a oposição na Ucrânia.

A conversa com Kerry pode ter como foco maneiras de restaurar a calma e relançar o processo político na Ucrânia, incluindo os planos de formar um novo governo, disse a fonte.