Kate Middleton dá à luz um menino

Londres – Catherine, a esposa do príncipe William, deu à luz nesta segunda-feira um menino, anunciou o Palácio de Kensington.

“Sua Alteza Real a Duquesa de Cambridge deu à luz sem problemas um menino às 11h01”, anunciou o palácio, em um comunicado, acrescentando que o bebê e sua mãe passam bem.

O bebê, cujo nome será anunciado posteriormente, nasceu com 3,8 kg e seu nome ainda não foi divulgado. O anúncio poderá levar alguns dias.

“A rainha, o duque de Edimburgo, o príncipe de Gales, a duquesa de Cornwall, o príncipe Harry e membros de ambas famílias foram informados e estão encantados com a notícia”, acrecentou o palácio.

Catherine foi internada cedo na manhã desta segunda no Hospital St Mary, de Londres, para dar à luz seu terceiro filho, o quinto na linha de sucessão ao trono, anunciou a Casa Real.

Kate, 36 anos, chegou ao hospital acompanhada por seu marido, 35, e segundo na ordem de sucessão depois de seu pai Charles.

Como é costume, vários admiradores incondicionais da realeza britânica há dias esperam a chegada da mãe na porta do hospital.

“Estou aqui há 15 dias”, contou à AFP Maria Scott, uma dona de casa de 46 de Newcastle, norte da Inglaterra, que estava acompanhada de sua filha.

“Já viemos para os dois primeiros filhos. É muito importante mostrar a eles apoio para que saibam como gostamos deles, para demonstrar o orgulho que temos da monarquia”, acrescentou Scott.

Para sua filha, Amy Thompson, estudante de 18 anos, trata-se de um momento histórico.

“É parte da história. São muito importantes para este país, todo mundo gosta deles, e é incrível ser testemunha de um momento histórico”, diz a moça.

Gianni, um italiano de 55 anos que vive há 35 anos em Londres, também aguarda pelo anúncio do nascimento.

“Adoro a famíliareal”, explicou, acrescentando desejar que seja uma menina para que “a princesa Charlotte tenha uma irmãzinha”.

Nomes favoritos

William e Kate já são pais de George, 4 anos, e Charlotte, de 2.

A imprensa britânica informou que Kate foi admitida no hospital por volta das 6 horas da manhã, mais ou menos na mesma hora de seu parto anterior.

Na ocasião, Charlotte nasceu poucas horas depois da internação de sua mãe.

O nome do bebê será conhecido nos próximos dias e é alvo, como tradição, de inúmeras apostas.

Os favoritos são Mary, Alice, Victoria e Alexandra, se menina, e Arthur, Albert ou Philip, se menino.

Caso o bebê seja homem, já não descolocará sua irmã Charlotte na ordem de sucessão graças à reforma adotada em 2011 antes do nascimento do primeiro filho dos duques de Cambridge, o príncipe George.

A rainha Elizabeth II e os pais de Catherine serão imediatamente informados do nascimento.

Depois, os súditos de Sua Majestade conhecerão a notícia mediante uma mensagem no Twitter, um comunicado à imprensa e a proclamação assinada pelos médicos reais e exposta no pátio do Palácio de Buckingham.

Para celebrar a boa nova, serão disparadas salvas de canhão em Londres, e a Union Jack, a bandeira nacional, será hasteada em todos os prédios oficiais.