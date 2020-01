Justiça autoriza Trump a usar US$ 3,6 bilhões em muro na fronteira

Donald Trump ficou satisfeito nesta quinta-feira com uma decisão judicial que o autoriza a receber US$ 3,6 bilhões do orçamento do Pentágono para a construção do muro na fronteira com o México, uma promessa de campanha que ele luta para cumprir.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020