Justiça acusa Netanyahu de fraude, corrupção e abuso de confiança

Jerusalém — O procurador-geral de Israel, Avichai Mandelblit, acusou hoje o primeiro-ministro em exercício Benjamin Netanyahu de fraude, pagamento de propina e quebra de confiança em três casos de corrupção, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Justiça.

A acusação vem em pleno bloqueio político em Israel, que está sem um novo governo desde as eleições de setembro, o que distancia Netanyahu de permanecer no poder tanto em uma eventual nova eleição quanto antes do processo aberto no Parlamento para formar o Executivo.