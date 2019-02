Juncker diz não estar otimista de que Brexit sem acordo possa ser evitado

Bruxelas – O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse nesta quinta-feira que continua desanimado quanto à possibilidade de o Reino Unido conseguir evitar uma ruptura caótica com a União Europeia no próximo mês.

Segundo Juncker, um eventual Brexit sem acordo “terá terríveis consequências econômicas e sociais tanto no Reino Unido quanto no continente”.

Juncker disse também que tem feito o possível para que “o pior seja evitado”, mas que não está otimista em relação a esse assunto.

No fim da quarta-feira, Juncker e a primeira-ministra britânica, Theresa May, disseram ter tido conversas construtivas na sede da UE em Bruxelas. Eles também afirmaram que negociadores de ambos os lados iriam buscar uma solução urgente para a questão do Brexit, de modo a evitar que o Reino Unido saia da UE, em 29 de março, sem um acordo que regule sua futura relação comercial com o bloco.