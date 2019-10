Divórcio próximo: UE e Reino Unido fecham acordo sobre Brexit

São Paulo — O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciou há pouco em seu perfil no Twitter que a União Europeia e o Reino Unido fecharam, finalmente, um acordo sobre o Brexit.

“É um acordo justo e equilibrado para a UE e o Reino Unido e é um testamento de nosso compromisso em encontrar soluções”, afirmou Juncker na rede social.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal – we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

Juncker afirmou em uma carta que irá recomendar que os líderes dos 27 membros do bloco aprovem o acordo, acrescentando que “já era tempo” de finalizar o processo do divórcio e avançar o mais rapidamente possível para negociações da futura parceria da UE com o Reino Unido.

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta, Michel Barnier, principal negociador da União Europeia para o divórcio do Reino Unido com a UE, afirmou que o texto do acordo deve prover uma “certeza legal”, especialmente para os cidadãos.

Segundo Barnier, a transição para a saída do bloco econômico deve acontecer até 2020, mas o prazo pode ser estendido em até dois anos, se outro acordo for feito.

Barnier também afirmou acreditar que o divórcio vai acontecer até dia 31 de outubro, “sem mais surpresas”.

Desde o último final de semana, negociadores do Reino Unido e da UE estavam reunidos para tentar destravar o Brexit e finalmente apresentar um acordo de divórcio na cúpula europeia. Um dos principais entraves das negociações é como ficará a fronteira da Irlanda do Norte, que ligará o Brexit, com suas próprias leis alfandegárias, ao resto da Europa.

Sobre essa questão, Barnier afirma que “é preciso confiar no sistema”. “A nova abordagem não tem nada a ver com o antigo backstop. Ela cria um sistema sustentável para a Irlanda do Norte e está ligada à verificação regular e democrática”, garante.

O Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte, rejeitou o acordo apenas alguns minutos depois de ele ser anunciado.

“O nosso comunicado anterior segue de pé, em resposta às notícias de que chegaram a um acordo”, comentaram as fontes do DUP, cujos dez deputados no Parlamento do Reino Unido permitem que o premiê, Boris Johnson, governe em minoria e cujos votos são fundamentais para a ratificação do novo acordo.

Os unionistas norte-irlandeses emitiram nesta manhã uma nota na qual disseram que rejeitavam o pacto elaborado em Bruxelas, quando ainda não tinha sido apresentado na capital europeia, ao afirmarem que, “da forma como estão as coisas”, não podem aceitá-lo.

“Participamos de contínuas conversas com o governo. Da forma como estão as coisas, não poderíamos aceitar o que está sendo sugerindo sobre as alfândegas e outros assuntos sobre consentimento, e há uma falta de clareza sobre o IVA”, ressaltou o comunicado assinado pela líder do DUP, Arlene Foster, e o seu número 2, Nigel Doods.

Nesta quinta-feira, também em seu perfil no Twitter, Johnson comemorou o acordo. De acordo com ele, agora o Reino Unido “poderá ir em direção a suas prioridades”. Falta a aprovação do conselho europeu e do Parlamento britânico.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

Para Barnier, Johnson se mostra “confiante” com a aprovação no Parlamento. “Fiz o necessário para que eles estivessem bem informados sobre o assunto”, diz o negociador.

Na começo da semana, a rainha Elizabeth II colocou o Brexit como uma prioridade até o dia 31 outubro.

O divórcio mais esperado dos últimos três anos nunca esteve tão perto de acontecer.

