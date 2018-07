Juiz dos EUA impede liberação de desenhos para armas impressas em 3D

Washington – Um juiz dos Estados Unidos impediu nesta terça-feira a liberação de desenhos técnicos para armas feitas por impressão 3-D, horas antes de poderem ser divulgados na internet, após ações judiciais para impedir a publicação dos desenhos para fazer armas que triagens de segurança podem não detectar.

O juiz distrital Robert Lasnik, em Seattle, Washington, disse que a publicação dos desenhos técnicos pode causar danos irreparáveis aos cidadãos. A decisão bloqueou um acordo que o governo do presidente Donald Trump havia feito com uma companhia que planejava colocar os arquivos online na quarta-feira.

Mais cedo nesta terça-feira, Trump levantou preocupações sobre a venda de armas de plástico feitas com impressoras 3-D.

Oito Estados e o distrito de Columbia apresentaram na véspera uma ação judicial para contestar um acordo de junho entre o governo federal e a Defense Distributed, que permitia que a companhia publicasse legalmente seus projetos.

Defensores de controle de armas temem que as armas feitas com impressoras 3-D não sejam rastreáveis e indetectáveis que apresentam uma ameaça à segurança global. Alguns grupos de direitos de armas dizem que a tecnologia é cara, as armas não são confiáveis e a ameaça está sendo exagerada.

