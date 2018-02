Jovem que foi armado à escola em Maryland tinha arsenal em casa

Washington – Um jovem de 18 anos do estado de Maryland, nos Estados Unidos, acusado de levar uma arma carregada à escola de ensino médio no dia seguinte ao do tiroteio em massa ocorrido na Flórida, tinha um arsenal em casa, incluindo um fuzil de assalto, granadas, um revólver e um detonador, entre outros.

Alwin Chen compareceu nesta terça-feira ao tribunal. Na quinta-feira, o jovem foi denunciado pelas autoridades locais por levar uma pistola a um colégio de Clarksburg, nos arredores de Washington, um dia depois do tiroteio em uma escola de Parkland, na Flórida, que deixou 17 mortos, segundo informou a emissora “NBC”.

Após a audiência, o juiz federal ordenou a detenção sem fiança de Chen e pediu que fosse submetido a uma avaliação para determinar o seu estado de saúde mental.

Segundo os promotores do caso, a polícia encontrou na casa do jovem de origem asiática um fuzil AR-15, uma pistola Glock, um revólver, um detonador, granadas de mão e um colete à prova de balas.

Além disso, as autoridades encontraram uma lista que supostamente continha nomes dos estudantes que o jovem diz que o acossaram na escola. O advogado do jovem, David Felse, garantiu que Chen não tinha acesso às armas de casa e que não representava uma ameaça.

O menino foi detido na quinta-feira passada depois que um segurança escolar recebeu a informação que Chen poderia estar armado.

O agente tirou o jovem da sala de aula e o perguntou se tinha uma arma. Chen respondeu que tinha uma pistola na mochila e uma faca no bolso da camisa.

Chen foi acusado de posse de uma pistola, posse de uma arma de fogo sendo menor de 21 anos e posse de uma arma de fogo dentro da escola.