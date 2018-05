Jovem que causou incêndio em área florestal nos EUA é multado em US$ 36 mi

São Paulo – O adolescente de 16 anos que se declarou culpado por ter causado um incêndio que devastou uma área florestal chamada Eagle Creek, no estado de Oregon (Estados Unidos) e a cerca de 40 quilômetros de Portland, foi condenado a pagar 36 milhões de dólares em razão dos danos gigantescos causados na região.

A informação foi divulgada nesta semana pela emissora local KOIN6 e repercutida pelos principais veículos de imprensa do país, como o jornal The Washington Post e a rede de televisão CBS News.

O incêndio aconteceu em setembro de 2017 em razão de uma brincadeira com fogos de artifício entre o adolescente, cujo nome não foi revelado, e amigos. O episódio foi gravado pelo grupo, que aparecia rindo nas imagens, e foi testemunhado por pessoas que caminhavam na região, muito popular entre turistas.

O clima no local era seco na época, o que fez com que as chamas se espalhassem rapidamente. Como resultado, bombeiros levaram cerca de dois meses para conter o incêndio completamente, um gasto de cerca de 20 milhões de dólares. O fogo devastou uma área florestal imensa, destruiu casas e causou a evacuação de centenas de moradores.

Um vídeo publicado no YouTube e registrado na época do incêndio mostra a intensidade e extensão das chamas entre os dias 4 e 5 de setembro. Veja abaixo:

A defesa do jovem, que na época tinha apenas 15 anos de idade, classificou o montante como “cruel e anormal”. De acordo com a imprensa local, a corte entendeu que o adolescente não poderá fazer o pagamento de uma só vez, mas estão estabelecendo um plano para que ele consiga pagar o máximo possível.

Se em até 10 anos o menino não cometer novos crimes e tiver obedecido ao plano de pagamento, poderá obter na justiça o perdão parcial ou total do montante. “O objetivo não é receber todo e qualquer dólar que o adolescente ganhar, mas oferecer às vítimas uma estrutura e reconhecer as suas perdas”, disse o porta-voz da corte para a KOIN6.

Na época do incêndio, a mãe do jovem chegou a conceder uma entrevista para um jornal local na qual disse que os eventos foram um “trauma”, mas reconheceu que o erro era de responsabilidade dele.