Jovem palestino é baleado por militares israelenses e morre na Cisjordânia

Cisjordânia – Um palestino de 21 anos morreu, nesta quarta-feira, após ser baleado pelo Exército de Israel, em Nabi Saleh, na Cisjordânia, confirmou o Ministério da Saúde da Palestina.

Em um primeiro momento, as autoridades palestinas informaram que uma pessoa ficou ferida nesta cidade ao norte de Ramala, onde costumam acontecer confrontos com as forças de segurança que cercam a região.

O Exército israelense garantiu à Agência Efe que está recolhendo informações sobre o incidente.

A agência de notícias palestina “Maan” identificou o falecido como Ezz Abdel Hafiz Tamimi, que foi atingido três vezes no pescoço.

Segundo a agência, o Exército não permitiu que moradores se aproximassem do jovem, que foi levado em um jipe militar.

Outro palestino ficou ferido nos confrontos ocorridos hoje pela manhã com o Exército.